Başlarından birbirine yapışık doğan bebekler, uzman doktorlar tarafından aylarca süren hazırlığın ardından ameliyata alındı.

12 saatten uzun süren operasyonda beklenen başarı sağlandı, yapışık ikizler ayrıldı. Bebekler birbiriyle ilk kez göz teması kurdu.

Dünya genelinde sadece 20 kez gerçekleştirilen ameliyat İsrail'de ilk kez yapılmış oldu.