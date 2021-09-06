Haber Giriş: 6 Eylül 2021 Pazartesi 13:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İsrail'de yapışık ikizler 12 saatlik operasyonla ayrıldı
[Fotoğraf: Reuters]
İsrail'de başlarından yapışık doğan ikizler, 12 saat süren ameliyatla ayrıldı. 1 yaşındaki kız çocukları, başarılı ameliyatın ardından birbirlerini ilk defa gördü.
Başlarından birbirine yapışık doğan bebekler, uzman doktorlar tarafından aylarca süren hazırlığın ardından ameliyata alındı.
12 saatten uzun süren operasyonda beklenen başarı sağlandı, yapışık ikizler ayrıldı. Bebekler birbiriyle ilk kez göz teması kurdu.
Dünya genelinde sadece 20 kez gerçekleştirilen ameliyat İsrail'de ilk kez yapılmış oldu.
Etiketler: İsrail
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