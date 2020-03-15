Başbakan Binyamin Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirleri açıkladı.

Netanyahu, kafeler, restoranlar, oteller, alışveriş merkezleri ve tüm eğlence mekanlarının kapatılmasına kara verdiklerini söyledi. Marketler, eczaneler, bankalar ve akaryakıt istasyonlarının açık kalacağına vurgu yapan Netanyahu, toplu taşımanın da olağan seyrinde devam edeceğini ifade etti.

Netanyahu, ayrıca 10 kişiden fazla katılımcının olacağı toplantı veya etkinliklerin de yasaklandığını kaydetti.

Vaka sayısı 193’e yükseldi

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 29 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, böylece vaka sayısının 193'e yükseldiği aktarıldı.

Tel Aviv yönetimi, daha önce ülkeye gelen İsrailliler ile yabancıların Kovid-19 nedeniyle 14 gün boyunca karantinada kalmaları yönünde karar almıştı. İsrail'e gelen yabancıların, karantinada kalacakları bir adres gösterememeleri durumunda ülkeye alınmamasını içeren uygulama ise 12 Mart itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Ayrıca kreşler hariç tüm okullarda eğitime ara verilirken kapalı ve açık alanlarda 100 kişiyi aşan toplantı ve etkinlikler de yasaklanmıştı.