BBC’nin haberinde, 2012’de iki ülke arasında yapılan iş anlaşmasıyla İsrail’e gelen binlerce Taylandlı tarım işçisinin düşük ücretin yanı sıra çok kötü koşullarda çalışmak zorunda bırakıldığı belirtildi.

Bugüne kadar en az 172 işçi hayatını kaybetti

Haberde, tarım alanında kullanılan ağır ilaçların İsrail’deki çiftliklerde çalışan Taylandlı tarım işçilerinde büyük sağlık sorunlarına yol açtığı, işçilerin ölümle yüz yüze oldukları ve bugüne kadar en az 172 işçinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail basınında yer alan haberde ise İsrail Dışişleri Bakanlığının İsrail Maliye Bakanlığına, iki ülke ilişkilerine zarar gelmemesi için Taylandlı işçilerin mali haklarına kavuşması noktasında geçen hafta İsrail ile Tayland hükümetleri arasında imzalanan sözleşmeyi bir an önce uygulaması yönünde uyarıda bulunduğu bildirildi.

Taylandlı işçilerin maaş artış hakkını elde etmesi için iki ülke arasında geçen hafta bir anlaşma imzalandığı anımsatılan haberde, sözleşmenin uzun yıllar süren bir anlaşmazlığın ardından yapıldığına dikkat çekildi.

Haberde, İsrail İçişleri ile Çalışma bakanlıklarının da anlaşmayı tanıdığına işaret edilerek, sözleşmenin uygulanmasını geciktirmesi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı tarafından Maliye Bakanı Moşe Kahlon’a gönderilen mesajın “sert bir teessüf” içerdiği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığının mesajında sözleşmenin uygulanmamasının İsrail ile Tayland arasındaki diplomatik ilişkileri tehlikeye attığının belirtildiği ifade edilen haberde, İsrailli büyük tarım çiftlikleri sahiplerinin ise sözleşmeye karşı çıktıkları ve Maliye Bakanı Kahlon’a baskı yaptıkları ileri sürüldü.

İsrail Göç Bakanlığının verilerine göre, tarım alanında çalışmak üzere gelen Taylandlı işçilerin sayısının 2017’nin sonunda 23 bini aştı.

Kaynak: AA