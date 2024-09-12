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Dünya
AA 12.09.2024 22:47

İsrail'de muhalif lider Gantz, Netanyahu'nun istifa etmesini ve erken seçim talep etti

İsrail'de muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu ordu yöneticilerine ve politikalarını protesto edenlere karşı "nefret söylemini kullanmakla" suçlayarak erken seçim talebini yineledi.

İsrail'de muhalif lider Gantz, Netanyahu'nun istifa etmesini ve erken seçim talep etti

Haziran ayında Savaş Kabinesi'nden istifa eden milletvekili Gantz, İsrail Meclisindeki konuşmasını X sosyal medya hesabından paylaştı.

Netanyahu hükümetini, ordu yöneticilerinin yanı sıra Gazze'deki esirler ve politikaları aleyhinde protesto düzenleyen vatandaşlara karşı nefret söylemini kullanmakla suçlayan Gantz, "Erken seçime gitme ve ulusal mutabakat hükümetini kurma zamanı artık geldi." dedi.

Muhalif lider Gantz, "Netanyahu'nun nefret söylemlerine rağmen hala birlik için kendisiyle konuşanların olmasına anlam veremediğini" vurguladı.

Gantz, İsrail'deki muhalif kesimlerle daha önce de Gazze savaşını kendi çıkarları için kullanmakla suçladığı Netanyahu'yu istifaya çağırarak erken seçim talep etmişti.

İstifa ve erken seçim taleplerini reddeden Netanyahu ise bu durumda "devletin felç olacağı" ve esir takası müzakerelerinin sekteye uğrayacağını iddia ediyor.

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