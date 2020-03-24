Haber Giriş: Kaynak: AA
İsrail'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.
İsrain Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan kimliği belirtilmeyen 87 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiği ifade edildi.
Açıklamada, söz konusu hastanın bugün Kovid-19'dan yaşamını yitiren ikinci kişi olduğu kaydedildi.
Yerel basınında yer alan haberlerde de söz konusu kişinin Kovid-19 teşhisiyle Batı Kudüs'teki Hadassah Ein Kerem Hastanesi'nde tedavi altına bulunduğu ve durumunun kötüleşmesinin arından bugün öldüğü belirtildi.
İsrail'de böylece koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 3’e yükseldi.
Etiketler: vaka sayısı ölüm kovid-19 koronavirüs israilSon Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 20:58
Sıradaki Haber
Avrupa'da 26 Türk Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz