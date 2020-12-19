Haber Giriş: 19 Aralık 2020 Cumartesi 21:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail'de ilk COVID-19 aşısı Netanyahu'ya yapıldı
[Fotoğraf: AA]
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, canlı yayında Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısı oldu.
İsrail'de ilk COVID-19 aşısı Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan kentinde bulunan Sheba Sağlık Merkezi'nde önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ardından da Sağlık Bakanı Yuli Edelstein'e yapıldı.
Televizyondan canlı yayınlanan aşı uygulamasında Netanyahu, bu ayın sonunda "milyonlarca" doz aşının İsrail'e geleceğini söyledi.
Tüm İsraillileri COVID-19 aşısı olmaya çağıran Netanyahu, "Sizleri aşı olmaya teşvik etmek ve örnek teşkil etmek amacıyla ilk aşının bana ve Sağlık Bakanı Yuli Edelstein'e yapılmasını talep ettim" açıklamasında bulundu.
İsrail yönetimi, Pfizer ve BioNTech'den 8 milyon doz COVID-19 aşısı alınması için anlaşmaya varmıştı.
Etiketler: İsrail Koronavirüs Aşısı Koronavirüs Netanyahu
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