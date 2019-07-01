Tel Aviv'deki Ben Gurion havaalanında, iniş takımları arızalanan bir uçak için acil duruma geçildi.
Electra Airways'e ait Boeing 737-400 serisi uçağın tekerinin patladığı açıklandı.
Havaalanı üzerinde yakıt akıtmaya başlayan uçak için, piste 100 ambulans gönderildi.
Uçak, sorunsuz bir şekilde iniş yaptı.
İsrail’de havada iniş takımları arızalanan yolcu uçağı, Tel Aviv Ben Gurion havaalanına iniş yaptı.https://t.co/a6jKzeEA88 pic.twitter.com/F3kdH8UL3B— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 1 Temmuz 2019
Kaynak: Reuters