Dünya

İsrail'de alarm: Yolcu uçağı acil iniş yaptı

01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:02 - Son Güncelleme 01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:36

Almanya'nın Köln kentinden havalanan ve iniş takımlarından birinde hasar bulunan 152 yolculu bir uçak, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki havalimanına acil iniş yaptı.

Tel Aviv'deki Ben Gurion havaalanında, iniş takımları arızalanan bir uçak için acil duruma geçildi. Electra Airways'e ait Boeing 737-400 serisi uçağın tekerinin patladığı açıklandı. Havaalanı üzerinde yakıt akıtmaya başlayan uçak için, piste 100 ambulans gönderildi. Uçak, sorunsuz bir şekilde iniş yaptı. İsrail’de havada iniş takımları arızalanan yolcu uçağı, Tel Aviv Ben Gurion havaalanına iniş yaptı.https://t.co/a6jKzeEA88 pic.twitter.com/F3kdH8UL3B — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 1 Temmuz 2019

Kaynak: Reuters Etiketler: yolcu uçağı israil Ben Gurion Havaalanı arıza

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.