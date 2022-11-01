Times of Israel’in haberine göre, Kudüs’ün Beyt Şemeş semtinde bir kişi, ekim ayında bir cep telefonu mağazasını kundaklama şüphesiyle gözaltına alındı.

Tutuklanan 20 yaşlarındaki zanlının, telefon dükkanını, 'koşer olmayan’, yani dinen kullanılması sakıncalı bulunan akıllı telefon satışında bulunduğu gerekçesiyle ateşe verdiği kaydedildi.

Akıllı telefon satışını durdurmadığı için saldırıya uğradı

Kudüs’te dindar Yahudilerin yaşadığı Geula mahallesinde gerçekleşen kundaklama olayının ardından konuşan dükkanın sahibi İshak Deri, işletmesinin, bazı Yahudilerce “koşer olmadığına inanılan akıllı telefon satışını durdurmadığı için saldırıya uğradığını” belirtti.

Deri, hahamların talimatlarına bağlı çalıştığını, ancak “hahamlık tarafından verilen bir sertifikayı yakın zamanda kaybetmesi üzerine aşırılık yanlıları tarafından hedef alındığını” söyledi.

Çok sayıda Ultra-Ortodoks, veya diğer adıyla “Haredim” Yahudisi, ‘koşer’ (dinen sakıncalı bulunmayan) telefonlar kullanıyor. Bunun için, hahamların yönlendirmeleri ışığında, ya internet erişimi olmayan eski model cihazları ya da belirli internet sitelerine, uygulamalara, sosyal medya ve mesajlaşma gibi özelliklere kısıtlı erişimi olan “yarı akıllı” telefonları kullanıyorlar.

Akıllı telefon kullanmıyor, askerlik yapmayı reddediyorlar

Yaşadıkları mahallelerin sokaklarında hoparlörlerden internet kullanımına karşı propaganda da yapan bu dindar Yahudiler, 9 milyon civarı olan İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 12'sini teşkil ediyor.

Ülkedeki Haredi Yahudilerinin büyük çoğunluğu Batı Kudüs'teki Meaşerim Mahallesi ve çevresi ile başkent Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentinde yaşıyor.

Çok sayıda çocuk sahibi oldukları için nüfusları hızla artan Haredileri İsrail Meclisi'nde temsil eden Birleşik Tevrat ve Şas isminde iki parti bulunuyor. Her iki parti de şu an Meclis'te muhalefette yer alıyor.

Laik Yahudilerle aralarında gerilim olan ve toplumun geri kalanına entegre olmayı büyük oranda reddeden Haredi Yahudilerinin çoğu, orduda dinlerini yaşayacak uygun ortam bulunmadığı gibi gerekçelerle askerlik yapmayı da reddediyor.