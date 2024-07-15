Açık 23.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.07.2024 21:03

İsrail, "yasaklı silahlarla" son 48 saatte 320'yi Filistinliyi öldürdü ve yaraladı

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail'in "uluslararası yasaklı silahları" kullanarak, son 48 saatte en az 320 Filistinliyi öldürdüğünü ve yaraladığını duyurdu.

İsrail, "yasaklı silahlarla" son 48 saatte 320'yi Filistinliyi öldürdü ve yaraladı
[Fotograf: AA]

Hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, son 48 saatte, 320 Filistinlinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan saldırılarda kullanılan silahların "termal veya kimyasal silah olarak adlandırılan, çoğu ABD yapımı füze ve bombalardan oluştuğu ve bunların insanlara karşı kullanılmasının uluslararası düzeyde yasaklandığı" aktarıldı.

Söz konusu silahların "ölü ve yaralıların vücutlarındaki dokularda kimyasal tepkimeye neden olduğu" belirtilen açıklamaya göre, bu silahlar yaralanan kişilerde şiddetli acı ve derin fiziksel hasar bırakıyor; silahlar 27 saat veya daha kısa sürede ölüme yol açan yanıklara neden oluyor.

"Ölümcül yanıklar sonucu Filistinlilerin bir kısmının hayatını kaybettiğine" işaret edilen açıklamada, İsrail'in "sivillere, çocuklara ve kadınlara karşı işlediği insanlık suçları" kınandı.

Açıklamada, tüm dünya ülkelerine "sivillere yönelik bu kışkırtıcı suçları kınayıp, İsrail'in uluslararası mahkemeler önünde yargılanmasını sağlamak için çaba gösterme" çağrısı yapılırken, "İsrail'e bu tip silahları sağlayan ABD yönetiminin de yaşanan trajediden sorumlu olduğu" tekrarlandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 664 Filistinli öldü, 89 bin 97 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

ETİKETLER
İsrail Gazze Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Avrupa Parlamentosu'nda 10'uncu yasama dönemi başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:54
ABD'de Cumhuriyetçi Parti, başkanlık seçimleri için Trump'ı aday seçti
22:32
Trump, başkan yardımcısı adayını açıkladı
22:29
Altun'un "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" makalesi 15 ülkede yayımlandı
22:20
İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı: Ölenler var
22:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz ruhu asla karalanamaz
21:35
İletişim Başkanı Altun, Londra'daki 15 Temmuz paneline video mesaj gönderdi
İstanbul'daki tarihi mekanlar 15 Temmuz için ışıklandırıldı
İstanbul'daki tarihi mekanlar 15 Temmuz için ışıklandırıldı
FOTO FOKUS
Binlerce FETÖ'cü hain Yunanistan'a sığındı
Binlerce FETÖ'cü hain Yunanistan'a sığındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ