İsrail, UNRWA'nın Gazze'nin kuzeyine gıda konvoylarına izin vermeyecek

Lazzarini, X sosyal medya hesabından, İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’nin kuzeyine yardımların ulaşmasını engellemesine dair açıklamada bulundu.

Bugün itibarıyla URNWA'nın Gazze'nin kuzeyine hayat kurtarıcı yardım sağlamasının reddedildiğini belirterek, "Gözetimimiz altında gelişen trajediye rağmen, İsrailli yetkililer BM'ye, UNRWA'nın (Gazze'nin) kuzeye herhangi bir gıda konvoyunu artık onaylamayacakları bilgisini verdi." dedi.

Lazzarini, "şok edici" diye nitelediği bu karara, "insan yapımı kıtlık sırasında hayat kurtarıcı yardımların engellenmesini kasıtlı hale getirdiği" tepkisini verdi.

Söz konusu kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulunan Lazzarini, URNWA'nın yardım çalışmalarının engellenmesiyle kıtlığa doğru daha hızlı gidileceği, çok daha fazla kişinin açlık, susuzluk ve barınma eksikliği nedeniyle öleceği uyarısında bulundu.

Lazzarini, "Bu olamaz, bu sadece kolektif insanlığımızı lekeleyecek." tepkisinde bulundu.

BM yetkilisi, dün yaptığı açıklamada, "Bu hafta tüm gıda konvoylarımızın kuzey Gazze'ye erişimi (İsrail tarafından) engellendi." açıklamasında bulunarak, engelsiz erişimle insan yapımı bu açlığın hala önüne geçilebileceği uyarısı yapmıştı.

Lazzarini, dün yaptığı açıklamada, UNRWA'nın en son yaklaşık 2 ay önce Gazze'nin kuzeyine yardım gönderebildiğini hatırlatarak, "İsrailli yetkililer, Gazze'deki en büyük insani yardım kuruluşu UNRWA aracılığı da dahil olmak üzere Gazze'nin kuzeyine geniş ölçekte gıda yardımının ulaştırılmasına izin vermelidir." çağrısında bulunmuştu.

Lazzarini, İsrail'in yardım götürülmesine izin vermediği müddetçe açlık ve susuzluktan çocukların ölmeye devam edeceğine dikkati çekmişti.

İsrail, Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

UNRWA'dan, 10 Mart'ta yapılan açıklamada, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğu" belirtilmişti.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,3 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, İsrail'in yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve susuzluktan 27 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280’i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 226 Filistinli öldürüldü, 74 bin 518 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.