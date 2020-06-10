Yedioth Ahronoth Gazetesi'nin haberine göre Gantz, Yahudi yerleşim birimleri yöneticileriyle bir araya gelerek işgal altındaki Batı Şeria topraklarının bir kısmının ilhak edilmesi planını görüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelip siyasi konuları görüştüklerini ve görüş birliğine varmayı umut ettiğini belirten Gantz, ABD'nin İsrail'in en iyi dostu olduğuna ve stratejik meselelerde kendilerini desteklediğine, bu nedenle de bu ortaklığı koruyacaklarına işaret etti.

"Siyasi adımlar atarken çevremizde ve bölgede ne olduğuna iyice kulak vermeliyiz. Ürdün'le 1994'te imzaladığımız Vadi Arabe Antlaşması'nı korumalıyız. Bu anlaşmalar bölgenin istikrarı ve hepimizin güvenliğini sağlamaya çok yardımcı oluyor." ifadesini kullandı.

Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimleri ile Ürdün Vadisi'ni ilhak etmeyi planlayan İsrail ile Ürdün arasındaki ilişkilerde gerginlik yaşanıyor.