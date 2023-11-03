İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 9 bin 227'ye yükseldi

İsrail, ateşkes çağrılarına rağmen Gazze’ye yönelik saldırılarını 28 gündür aralıksız sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının son 24 saatte 166 artarak 9 bin 227'ye yükseldiği, yaşamını yitirenlerin 3 bin 826'sının çocuk, 2 bin 405'inin de kadın olduğu bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra Şifa hastanesi'nde düzenlediği basın tdoplantısında, bölgedeki can kayıplarına ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 166 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini söyledi.

Filistinli yetkili, İsrail saldırılarında Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısının 3 bin 826'sı çocuk, 2 bin 405'i kadın olmak üzere 9 bin 227'ye çıktığını, en az 23 bin 516 kişinin de yaralandığını belirtti.

İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazında hala insanlar olduğunu belirten Kudra, 1200'ü çocuk, 2 bin 100 kişi hakkında kayıp bildiriminde bulunulduğunu aktardı.

Kudra, İsrail'in sağlık sistemine yönelik saldırılarını sürdürdüğüne işaret ederek, bugüne kadar 136 sağlık çalışanının öldürüldüğünü, 25 ambulansın da hizmet dışı kaldığını duyurdu.

İsrail'in 102 sağlık kuruluşunu hedef aldığını kaydeden Kudra, yakıt yetersizliği veya bombardımanlar nedeniyle 16 hastane ile 32 sağlık ocağının hizmet dışı kaldığını ifade etti.

Kudra, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyi arasındaki yolların kapatılması nedeniyle İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki yaralıların Mısır'da tedavi görmek için bölgeden çıkışını engellediğini söyledi.

Hastanelerdeki yakıt yetersizliğine ilişkin Kudra, Gazze'de binlerce yaralı ve sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'nde ikincil jeneratörlerin çalıştırıldığını ve yalnızca hayati öneme sahip bölümlerin faaliyet gösterdiğini aktardı.

Kudra, hastanedeki destek ünitelerine günde 4 saat elektrik vermeye çalışacaklarını belirterek, hastaların kaldığı bölümlerde elektrik olmamasının onların durumlarının takip edilmesini ve tıbbi müdahalede bulunulmasını zorlaştırdığını vurguladı.

Kudra, Gazze Şeridi'nde kanser hastalarının tedavi gördüğü tek merkez olan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin saldırılar ve yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kaldığını hatırlattı.

Yaklaşık 10 bin kanser hastasının kurtarılması için yardım çağrısını yineleyen Kudra, hastanenin faaliyetlerini durdurmasının ardından 4 kanser hastasının hayatını kaybettiğini belirtti.

Kudra, sağlık hizmetlerindeki eksikliklere işaret ederek, binlerce hasta ve yaralının kurtulması için yakıt, acil tıbbi yardım ve sağlık ekibi çağrısında bulundu.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 8 Filistinliyi öldürdü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti, bazı Filistinliler de yaralandı.

İsrail güçleri, ambulansların yaralılara ulaşmasını engelledi.

BM: 2,7 milyon kişinin gereksinimleri için 1,2 milyar dolara ihtiyaç var

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da 2,7 milyon kişinin gereksinimleri için 1,2 milyar dolara ihtiyaç olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.

İsrail Ordu Sözcüsü: Kuzeyde yüksek alarm durumundayız

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın bugün yapacağı konuşma öncesindeki açıklamasında, İsrail ordusunun her cephede saldırılara karşılık vermeye hazır olduğunu dile getirdi.

Kuzey cephesinde de hazırlıklı olduklarını ifade eden Hagari, "İran, İsrail'e karşı vekil güçleri teşvik ediyor, her türlü tehdide karşı her cepheden misilleme yapacağız. Kuzeyde de yüksek alarm var." ifadelerini kullandı.

İsrail'in sınır dışı ettiği binlerce Filistinli işçi Gazze'ye ulaştı

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nda ismini paylaşmak istemeyen bir güvenlik kaynağının verdiği bilgiye göre, İsrail ve işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan ve sınır dışı edilenbinlerce Filistinli işçi Gazze'ye ulaştı.