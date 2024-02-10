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Dünya
AA 10.02.2024 18:39

İsrail Refah'ta Filistinli emniyet güçlerinin araçlarını bombaladı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Filistinli ﻿emniyet güçlerinin bulunduğu 2 araca düzenlediği saldırıda en az 3 polis hayatını kaybetti.

İsrail Refah'ta Filistinli emniyet güçlerinin araçlarını bombaladı
[Fotograf: AA]

İsrail güçleri Refah kentinin Tel es-Sultan Mahallesi'nde Gazze'deki İçişleri Bakanlığına bağlı emniyet güçlerinin bulunduğu aracı topçu atışıyla bombaladı.

Saldırıda 3 polisin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Bu saldırıdan bir süre sonra yine Refah'ta başka bir emniyet aracının daha bombalandığı, saldırıda bazı polis memurlarının yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İsrail'in 127 gündür sürdürdüğü saldırılarda Gazze'de can kaybı 28 bin 64'e yükseldi
İsrail'in 127 gündür sürdürdüğü saldırılarda Gazze'de can kaybı 28 bin 64'e yükseldi

Sayıya ilişkin bilgi alınamazken, Filistin makamlarından da henüz resmi açıklama yapılmadı.

Gazze emniyet basın ofisinden, 6 Şubat'ta yapılan açıklamaya göre, İsrail güçlerinin, Refah kentinde yardım tırlarının güvenliğinden sorumlu emniyet güçlerinin bulunduğu aracı hedef alması sonucu 6 polis hayatını kaybetmişti.

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