İsrail Refah'ta Filistinli emniyet güçlerinin araçlarını bombaladı

İsrail güçleri Refah kentinin Tel es-Sultan Mahallesi'nde Gazze'deki İçişleri Bakanlığına bağlı emniyet güçlerinin bulunduğu aracı topçu atışıyla bombaladı.

Saldırıda 3 polisin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Bu saldırıdan bir süre sonra yine Refah'ta başka bir emniyet aracının daha bombalandığı, saldırıda bazı polis memurlarının yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Sayıya ilişkin bilgi alınamazken, Filistin makamlarından da henüz resmi açıklama yapılmadı.

Gazze emniyet basın ofisinden, 6 Şubat'ta yapılan açıklamaya göre, İsrail güçlerinin, Refah kentinde yardım tırlarının güvenliğinden sorumlu emniyet güçlerinin bulunduğu aracı hedef alması sonucu 6 polis hayatını kaybetmişti.