İsrail polisi Doğu Kudüs'te 78 Filistinliyi yaraladı
İsrail polisinin Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresindeki Filistinlilere müdahalesinde 78 kişi yaralandı.
Filistin Kızılay'ından yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesi çevresindeki polis müdahalesinde 78 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, 12 yaralının hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
İsrail polisinin Şam Kapısı başta olmak üzere Eski Şehir çevresindeki müdahaleleri sürüyor.
[Doğu Kudüs’te İsrail zulmü]— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 22, 2021
Doğu Kudüs’te İsrail polisinin teravih sonrası toplanan Filistinlilere müdahalesinde 32 kişi yaralandı. https://t.co/A3Fh3nDJZw pic.twitter.com/9i4B95TjGD
Bölgede gerginlik sürüyor
Öte yandan polis aşırı sağcı Yahudilerin Eski Şehir çevresine ulaşmasına izin vermedi.
İsrail polisi, aşırı sağcı Yahudileri de ses bombaları ve toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla dağıtmaya çalıştı, bazılarını gözaltına aldı.
Ramazan ayının başladığı ilk günden bu yana olaylar devam ediyor. Bölgede gerginlik sürüyor.