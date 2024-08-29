İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyinde saldırı düzenlediği Tulkerim'de bir evde yangın çıktı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Nur eş-Şems Mülteci Kampı'nda bir evi güçlü infilak etkisine sahip roketatarla hedef aldı.
Kampta hedef alınan evin bulunduğu bölümden siyah duman yükseldi.
İsrail ordusuna ait zırhlı araçlar Filistin itfaiye ekiplerinin bölgeye ulaşmasını engelledi.
Nur eş-Şems Mülteci Kampı'nda yaşayan Filistinliler, sosyal medyadan, yanan evin görüntülerini yangının yayılma endişesiyle paylaşarak yardım çağrısında bulundu.
Öte yandan, Filistin Kızılayı, Nur eş-Şems Mülteci Kampı'na girerek İsrail askerlerinin ateş açması sonucu dün hayatını kaybeden Aid Ebu Heyca'nın (62) naaşını kamptan çıkardı.