Çok Bulutlu 8.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.11.2023 11:43

İsrail ordusu Şifa Hastanesindeki sığınmacıları ve hastaları zorla hastane dışına sürdü

İsrail ordusu, Gazze’deki Şifa Hastanesinde bulunan sığınmacıların tamamını ve hastaların çoğunu zorla hastane dışına sürdü.

İsrail ordusu Şifa Hastanesindeki sığınmacıları ve hastaları zorla hastane dışına sürdü
[Fotograf: AA]

Gazze Sağlık Müdürü Munir el-Berş, hastanede bulunan 650 hastadan ise sadece 100-120 civarında kişinin kaldığını ve bunların tahliyesi için Birleşmiş Milletler (BM) ile koordinasyona ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Hastanede kuvözde tutulan bebekleri çıkarılmaması için Uluslararası Kızılhaç Komitesi'yle iletişim kurduklarını aktaran Berş, hastalara yardım için de sadece 5 doktor bırakabildiklerini ifade etti.

Berş, Al-Jazeera televizyon kanalının canlı yayınına telefonla bağlanarak, İsrail askerlerinin gece boyunca kendilerini yatırmadan, Şifa Hastanesinden çıkmaları için görüşmeler yaptığını anlattı.

Hastanedeki yerinden edilmiş Filistinlilerin yürüyerek ayrılmalarının istendiğini dile getiren Berş, buradaki vatandaşların yürüyerek ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.

Sedye ve tekerlekli sandalyelerde sürüklenen hastalarla birlikte bölgeden ayrıldıklarını dile getiren Berş, yol boyunca binaların tepelerine yerleşen İsrailli keskin nişancıların kendilerine ateş açabilecekleri korkusunu yaşadıklarını kaydetti.

Hastaneden Gazze'nin güneyine doğru yürüdüklerini aktaran Berş, yanlarındaki hasta ve yaralıların duydukları acıların etkisiyle bağırarak yardım istediği ancak destek olacak kimse bulamadıklarını vurguladı.

İsrail askerlerinin bastığı Şifa Hastanesindeki durumun çok kötü olduğuna dikkati çeken Berş, hastane içinde askerlerin sürekli dolaştığını ve binaların tepelerinde de keskin nişancıların konuşlandığını belirtti.

ETİKETLER
Gazze İsrail
Sıradaki Haber
ABD'li yetkili, Filistinlilerin Gazze'den zorla çıkarılmasına karşı olduklarını söyledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:09
Özelleştirme İdaresinin bazı taşınmazların satışı ile imar planı değişikliği kararları onaylandı
13:07
Doğu ve Güneydoğu Anadolu için çok kuvvetli yağış uyarısı
12:59
İsrail, Han Yunus’u hedef aldı: 28 ölü
12:29
Kudüs Seriyyeleri: İsrail ordusuna ait 2 tank ve bir buldozer imha edildi
12:13
İstanbul'da etkili olan sağanak zor anlar yaşattı
12:08
Ukrayna: Rusya, Odessa bölgesinde İHA'larla enerji altyapısını vurdu
Sarıyer'de yol göle döndü: Araçlar güçlükle ilerledi
Sarıyer'de yol göle döndü: Araçlar güçlükle ilerledi
FOTO FOKUS
Moldova Cumhurbaşkanı'nın köpeği Avusturya Cumhurbaşkanı'nın elini ısırdı
Moldova Cumhurbaşkanı'nın köpeği Avusturya Cumhurbaşkanı'nın elini ısırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ