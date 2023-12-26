Açık 6.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.12.2023 20:16

İsrail ordusu: Lübnan'dan atılan iki füze sonucu 9 asker ve bir sivil yaralandı

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine düzenlenen saldırıda 9'u asker, 10 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusu: Lübnan'dan atılan iki füze sonucu 9 asker ve bir sivil yaralandı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Lübnan’dan İsrail’in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine 2 tanksavar füzesi ile saldırı düzenlendi.

Açıklamada, "Batı Celile'de tanksavar füzesi ile vurulan bir kiliseden yaralı bir sivili kurtarmaya çalışırken, biri ağır olmak üzere, 9 asker ikinci atılan füze ile yaralandı." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusu daha önce savaş uçaklarının, "Hizbullah'ın Lübnan topraklarındaki altyapısına" saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana Lübnan-İsrail sınırında çatışmalar yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 3'ü gazeteci ve 3 çocuk olmak üzere 26 Lübnanlı sivil, 126 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

ETİKETLER
İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'de yaşanan dehşeti tarif edecek söz kalmadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:37
Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
21:25
Putin: Avrasya kıtasında güvenlik konusunda ortak çalışmalara devam edeceğiz
21:13
ABD: Başkan Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına olan açık desteği sürüyor
20:50
Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan
20:30
İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik hava saldırısında yaralananların olduğu duyuruldu
20:55
Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye TBMM'den geçti
Edirne'de dolunay
Edirne'de dolunay
FOTO FOKUS
Mahalleli hırsıza baskın yaptı
Mahalleli hırsıza baskın yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ