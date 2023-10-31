İsrail ordusu Lübnan sınırında tanksavar füzesiyle hedef alındı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından sınır bölgesindeki iki askeri noktaya tanksavar füzesiyle saldırı düzenlendiği ve ordunun buna karşılık verdiği aktarıldı.

Ayrıca, Lübnan sınırındaki İsrail askerlerinin, tanksavar füzesi fırlatma hazırlığındaki silahlı grupları vurduğu kaydedildi.

Açıklamada, Lübnan topraklarından sınırdaki Metula beldesi yönüne iki atış girişimi olduğu ancak füzelerin kısa düştüğü paylaşılırken İsrail ordusu topçularının, atış yapılan noktaları hedef aldığı belirtildi.

Lübnan Hizbullahı'ndan yapılan açıklamada ise, bölgedeki İsrail askerlerinin Asi ve Hazzan tepesinde konuşlandığının tespit edilmesi üzerine Hizbullah mensuplarının burayı hedef aldığı ifade edildi.

Hizbullah, vurulan bölgede İsrail askerleri arasında ölü ve yaralılar olduğunu ileri sürdü.

İsrail ordu sözcülüğünden henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.