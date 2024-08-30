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Dünya
AA 30.08.2024 17:11

İsrail ordusu, "insani bölge" olduğunu ileri sürdüğü bölgeye su sağlayan hatları yıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 22 gün süren saldırıları sırasında Tel Aviv tarafından "insani bölge" olduğu ileri sürülen bölgeye su sağlayan hatları yıktığı duyuruldu.

İsrail ordusu, "insani bölge" olduğunu ileri sürdüğü bölgeye su sağlayan hatları yıktı
[Fotograf: AA]

Gazze Sivil Savunma Tedarik ve Ekipman Müdürü Muhammed el-Mugayyir, yaptığı açıklamada, İsrail'in sabah saatlerinde çekildiği Han Yunus'ta 10 Filistinlinin cesedinin bulunduğunu kaydetti.

İsrail ordusunun geri çekilmesiyle, bölgede altyapı, konutlar, hayati binalar ve yollarda meydana gelen geniş çapta tahribatın ortaya çıktığını aktaran Mugayyir, "İsrail ordusu saldırıları sırasında insani olduğunu iddia ettiği bölgelerde halka su sağlayan ana su hatlarını yok etti" dedi.

Mugayyir, sivil savunma ekiplerinin, enkaz altındaki, yol ve caddelerdeki kayıpları arama çalışmaları yürüttüğünü belirtti.

İsrail ordusu, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çok sayıda beldeyi kapsayan geniş bir alanın daha boşaltılmasını istemişti.

İsrail güçleri 9 Ağustos'ta, Gazze Şeridi'nde saldırıların başından bu yana defalarca girdiği Han Yunus'ta saldırıları başlattığını duyurmuştu.

Ordu birlikleri, üç haftadır Han Yunus başta olmak üzere Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde Filistinlilerin evlerini ve yerlerinden edilmiş kişilerin çadırlarını hava ve topçu saldırılarıyla hedef alıyor. Söz konusu saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı.

İsrail ordusu 22 gün önce başlattığı saldırıların ardından sabah saatlerinde kentin doğusunda nüfuz ettiği bölgelerden çekilmişti.

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