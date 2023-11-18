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Dünya
AA 18.11.2023 07:28

İsrail ordusu gece boyunca Gazze'ye bomba yağdırdı

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına gece boyu düzenlediği saldırıda birçok Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

İsrail ordusu gece boyunca Gazze'ye bomba yağdırdı
[Temsili Fotoğraf: AA]

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde, "İşgal uçakları, Han Yunus'ta sivillerin bulunduğu binalara arka arkaya çok sayıda saldırı düzenledi. Saldırıda çoğu çocuk 26 Filistinli öldü, onlarca kişi de yaralandı" bilgisi yer aldı. 

Sivil savunma ekipleri de basına, bombalanan binalarda çok kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını arama kurtarma çalışmalarının da şu ana kadar devam ettiğini paylaştı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, kentin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'nin çevresine hem havadan hem de karadan topçu ateşiyle saldırılar düzenlendi.

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Aynı şekilde Cibaliye Mülteci Kampı ile El-Megazi Mülteci Kampı'nda bulunan Büyük Cami de İsrail saldırılarının hedefi oldu.

İsrail uçakları ayrıca Gazze Şeridi'nin Refah kentinde Ebu Hilal ailesine ait bir evi hedef aldı.

Yerel kaynaklar İsrail'in gece boyu Gazze'ye hem havadan hem de karadan topçu ateşiyle düzenlediği saldırılarda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bilgisini paylaştı.

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İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana 51’i Gazze içerisindeki çatışmalarda 6’sı da Lübnan sınırında olmak üzere 372 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 5 bini çocuk ve 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bini aşkın kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 212 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

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