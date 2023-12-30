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Dünya
AA 30.12.2023 11:52

İsrail ordusu, gece boyunca Gazze'nin birçok noktasını vurdu

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına gece boyunca düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

İsrail ordusu, gece boyunca Gazze'nin birçok noktasını vurdu
[Fotograf: AA]

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarına gece boyu devam etti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki En-Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail topçu birliklerinin Refah kentine düzenlediği şiddetli saldırı sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta ve güney sahillerine İsrail savaş gemileri ağır top mermileriyle saldırı düzenlerken, Gazze Şeridi'nin orta kesimi özellikle Bureyc Mülteci Kampı şiddetli şekilde hava ve karadan hedef alındı.

İsrail ordusuna ait tanklar da Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na çok sayıda top mermisi attı.

Savaş uçakları, güneydeki Han Yunus kentine art arda şiddetli saldırılar düzenledi; saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu.

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