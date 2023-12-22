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Dünya
AA 22.12.2023 12:58

İsrail ordusu Gazze'deki Bureyc Mülteci Kampı sakinlerinden evlerini boşaltmalarını istedi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı ile diğer bölgelerde yaşayan Filistinlilerden evlerini derhal tahliye ederek Deyr el-Belah şehrine doğru gitmelerini istedi.

İsrail ordusu Gazze'deki Bureyc Mülteci Kampı sakinlerinden evlerini boşaltmalarını istedi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Bureyc Mülteci Kampı ve Gazze Vadisi'nin güneyindeki Bedir, Kuzey Sahili, En-Nuzhe, Ez-Zehra, El-Burak, Er-Ravda ve Es-Safa mahallelerinin sakinlerine sesleniyorum: Güvenliğiniz için derhal Deyr el-Belah'taki sığınağa hareket ediniz." ifadesini kullandı

İsrail ordusunun, söz konusu bölgelerde yaşayanların bazılarıyla telefonla iletişime geçtiği ve evlerini derhal boşaltıp Deyr el-Belah'a gitmelerini istediği, bunun da halk arasında paniğe yol açtığı bildirildi.

Her gün İsrail topçuları ve savaş uçakları tarafından ağır bombardımana maruz kalan Deyr el-Belah şehrinde hiçbir sığınak bulunmuyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 bin 57 Filistinli öldürüldü, 53 bin 320’den fazla kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 139’u karadan işgal sürecinde olmak üzere 471 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 304 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 119 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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