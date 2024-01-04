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Dünya
AA 04.01.2024 09:53

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Tulkerim kentindeki baskınlarına devam ediyor

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim ile kentteki Nur Şems ve Tulkerim mülteci kamplarına yönelik baskınlarını ikinci günde de sürdürüyor.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Tulkerim kentindeki baskınlarına devam ediyor
[Fotograf: AA]

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail, dün başlattığı baskınlarını bugün birkaç mahalleyi kapsayacak şekilde genişletti.

Bölgede patlama seslerinin yanı sıra zaman zaman silahlı çatışma sesleri de duyuluyor.

İsrail güçleri kuşatma altına aldığı Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarında altyapıya ve Filistinlilere ait mülklere zarar vermeyi sürdürüyor.

Öte yandan İsrail güçlerine ait insansız hava aracının Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir alanı bombaladığı, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

Filistinli sosyal medya kullanıcıları, Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki evlerin, iş yerlerinin ve altyapının yıkımına ilişkin görüntüler paylaştı.

İsrail askerleri ayrıca Nur Şems Kampı'ndan çok sayıda Filistinliyi bir alanda toplayarak sorguladı.

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