Belde sakinleri baskına tepki gösterince İsrail güçleri, Filistinlileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile gerçek ve plastik mermi kullandı.

Filistinli gençler, müdahaleye taş atarak karşılık verdi.

Müdahalede yaralanan Filistinliler hastaneye kaldırıldı.