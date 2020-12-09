Haber Giriş: 9 Aralık 2020 Çarşamba 13:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail ordusu Batı Şeria'da 6 Filistinliyi yaraladı
[Fotoğraf: AA]
İsrail ordusunun Cenin kentine bağlı Ceba beldesine düzenlediği baskında 6 Filistinli yaralandı.
Belde sakinleri baskına tepki gösterince İsrail güçleri, Filistinlileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile gerçek ve plastik mermi kullandı.
Filistinli gençler, müdahaleye taş atarak karşılık verdi.
Müdahalede yaralanan Filistinliler hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: İsrail Batı Şeria
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