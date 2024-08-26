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Dünya
AA 26.08.2024 12:31

İsrail ordusu Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 15 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e düzenlediği baskınlarda 15 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

İsrail ordusu Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 15 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Doğu Kudüs ile Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde aralarında eski tutukluların da bulunduğu en az 15 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Batı Şeria'nın Nablus, Kalkilya, El Halil ve Beytüllahim kentleri ile Doğu Kudüs'te gerçekleştirilen gözaltılar sırasında Filistinlilere yönelik saldırılar yaşandığı, evlere zarar verildiği aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 10 bin 200'ü aştığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 646 Filistinli hayatını kaybetti.

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