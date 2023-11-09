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Dünya
AA 09.11.2023 17:19

İsrail Lübnan'a beyaz fosfor bombasıyla saldırdı

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerine beyaz fosfor bombası ve ağır topçu atışlarıyla saldırılar düzenledi.

İsrail Lübnan'a beyaz fosfor bombasıyla saldırdı
[Fotograf: AFP]

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusu, Lübnan toprakları içerisinde yer alan ve sınırdaki El-Hiyam Ovası'na birden fazla beyaz fosfor bombası fırlattı.

Fosfor bombası nedeniyle ova üzerinde bir müddet "beyaz bir sis" yayılırken, beyaz fosfor uzun süre havada kaldı.

İsrail ayrıca, Kefr Kella ve Burc el-Mulk beldelerinin çevreleriyle Hamamis Tepelerini de ağır topçu atışlarıyla vurdu.

İsrail ile Lübnan sınırında gerginlik devam ediyor

Hizbullah ise yaptığı açıklamada İsrail tarafındaki Metula yerleşim birimine güdümlü füzeyle saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Sınırdan İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmaların sesleri gelmeye devam ediyor.

Uluslararası Af Örgütü, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın sınır bölgelerine beyaz fosfor bombası ile saldırılar düzenlediğini belirtmişti.

Lübnan Tarım Bakanı Abbas Hacı Hasan, 2 Kasım'da yaptığı açıklamada, İsrail'in fosfor saldırısı nedeniyle 40 bin zeytin ağacının tamamen yandığını duyurmuştu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyinde yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 63 Hizbullah mensubu ve 4 İsrail askeri öldü.

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