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Dünya
AA 16.02.2024 09:48

İsrail-Lübnan sınırındaki çatışmalarda Hizbullah ve Emel Hareketi'nden 7 kişi öldürüldü

Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusu ile girilen çatışmalarda 4 Hizbullah mensubu ile 3 Şii Emel Hareketi mensubunun öldürüldüğü belirtildi.

İsrail-Lübnan sınırındaki çatışmalarda Hizbullah ve Emel Hareketi'nden 7 kişi öldürüldü
[Fotograf: AA]

Hizbullah ve Lübnan'daki müttefiki Emel Hareketi, İsrail-Lübnan sınırında İsrail güçleri ile yaşanan çatışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda Hizbullah mensuplarından Muhammed Ali Derviş, Mustafa Hıdır Kasir, Abbas Ali Mehdi ve Abdulkerim Samhat’ın yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Söz konusu çatışmalarda Emel Hareketi'nden de Ali İsa, Muhammed Said ve Kadım Nizar'ın öldüğü ifade edildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 205'e, Emel Hareketi mensubu sayısı da 11'e yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 41 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.

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