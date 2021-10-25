İsrail yönetimine hizmet veren bir taşeron firmanın çalışanları sabah saatlerinde İsrail polisi korumasında iş makineleriyle Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'nın doğu surlarının dibinde bulunan Müslüman Yusufiye Mezarlığı'na geldi.

Ekipler daha önceki kazılarda Müslümanlara ait olduğu ifade edilen ve kemiklerin ortaya çıktığı alanda yeniden çalışma başlattı.

[Fotoğraf: AA]

Polis eşliğindeki firma çalışanları mezarlığın bir kısmının etrafını demir korkuluklarla kapatmaya başladı.

Bu sırada çalışmalara tepki gösteren Filistinliler, polis tarafından alandan çıkarıldı.

[Fotoğraf: AA]

İsrail’e bağlı ekipler 10 Ekim’de Mescid-i Aksa'nın surlarının dibindeki Müslüman mezarlarını tahrip etmişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresine bağlı Müslüman Mezarlıklarını Koruma Komisyonu yetkilisi Ahmed ed-Dicani, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesinin alanda park yapmayı hedeflediğini aktarmış ve bu bölgenin Yusufiye Mezarlığı'nın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulamıştı.