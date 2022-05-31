Bennett, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) konuşan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın İsrail'i kastederek, "Maalesef, Siyonistler çok fazla yalanlar yayıyorlar." ifadelerine karşı görüntülü bir mesaj yayınlayarak iddialara cevap verdi.

Mesajında ellerinde bazı kağıtlar tutarak konuşan Bennett, "Yalanlar mı yayıyoruz? Hadi ama, işte burada yalanlarınızın kanıtını ellerimde tutuyorum." dedi.

Bennett, "Görüyorsunuz, İran, Atom Ajansı'na (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) ait gizli belgeleri çaldıktan sonra, bu bilgileri Atom Ajansı'nın nelere ulaşmayı umduğunu öğrenmek için kullandı. Daha sonra uydurma hikayeler ürettiler ve nükleer incelemelerden paçayı kurtarmak için kanıtları sakladılar." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı, elindeki kağıtları işaret ederek, "Peki bunu nasıl biliyoruz? Çünkü birkaç yıl önce İran'ın aldatmacalı planına el koyduk. Ve tam burada, benim ellerimde." diye konuştu.

Bennett, şöyle devam etti:

"İşte İran İstihbarat Bakanlığı'nın mührü ile işaretlenmiş Farsça dilinde yüzlerce sayfa. Belgelerde üst düzey İranlı yetkililerin el yazısıyla yazılmış bazı notlar bile var. Bunun gibi, dönemin savunma bakanı tarafından Fahrizade'ye yazılmış. Şöyle yazıyor: 'Er ya da geç (Atom Ajansı'na atıfta bulunarak) bize soracaklar ve onlar için kapsamlı bir hikaye uydurmamız gerekecek.'

Görüyorsunuz, uydurma bir hikayeden bahsediyor. İşte o uydurma hikaye burada. İran dünyaya yalan söyledi, İran şu anda da dünyaya yine yalan söylüyor ve dünya İran'ın hesap vermeden kaçamayacağından emin olmalı."

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, 26 Mayıs'ta WEF kapsamında kendisine, İran'ın UAEA'ye (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) ait belgeleri ele geçirdiği iddialarına yönelik sorulan bir soruya verdiği yanıtta, "Maalesef, Siyonistler çok fazla yalanlar yayıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.