Haber Giriş: 15 Haziran 2022 Çarşamba 03:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail ile Mısır arasındaki sınır kapısı açılıyor
[Fotoğraf: Arşiv]
İsrail'in Mısır sınırındaki Taba Sınır Kapısı, 3 Temmuz itibarıyla 24 saat açık olacak.
İsrail yayın kuruluşu KAN'a göre, İsrail Ulaştırma Bakanı Merav Michaeli, Ulaştırma Bakanlığı ve Havalimanları Kurumu tarafından Mısır Sina'ya geçişlerde İsraillilerin yaşadığı sıkıntıları hafifletmek amacıyla çalışmalar yapıldığını belirtti.
Bu kapsamda 3 Temmuz'dan itibaren Sina'daki Taba Sınır Kapısı'nın 24 saat açık tutulacağını vurgulayan Michaeli, "Bunun bir başka adımı da komşumuz ve müttefikimiz Mısır'la ilişkilerimizi güçlendirmektir" dedi.
İsrail Taba Sınır Kapısı'nı Mart 2020'de COVID-19 salgını sebebiyle kapatmıştı.
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