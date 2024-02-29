İsrail hapishanelerinde bir Filistinli hayatını kaybetti

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, "Ramallah yakınlarındaki Kefr Ayn beldesinden kanser hastası Asıf Abdulmuti Muhammed er-Rıfai (22) hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı.

Filistinli genç Rıfai'nin Remle Hapishanesinden Assaf Hahoref Hastanesine nakledilmesinin ardından ölümünün duyurulduğu belirtildi.

Rıfai'nin 24 Eylül 2022'de alıkonulduğu belirtilen açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 11'e yükseldiği aktarıldı.

İsrail'in, Gazze'ye saldırılarını başlatmasıyla eş zamanlı olarak, hapishanelerde Filistinli tutuklulara karşı "tecrit, aç bırakma ve tıbbi ihmal" gibi "intikam ve toplu cezalandırma yöntemleri" uyguladığı belirtiliyor.

İsrail'de yayın yapan Calcalist internet sitesinin, İsrail Cezaevleri İdaresi'nin meclise sunduğu rapora dayandırdığı haberinde, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin yüzde 91'inin, İsrail Yüksek Mahkemesinin asgari ölçüde yaşam alanı ve uyumak için yatak sağlanmasına yönelik kararına uyulmayan koşullarda tutulduğu kaydedilmişti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.