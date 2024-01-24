İsrail Han Yunus'taki iki hastanenin çevresini hedef alıyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Han Yunus'ta Nasır Hastanesi ile Filistin Kızılayına bağlı el-Emel Hastanesi çevresini yoğun bir şekilde hedef aldığını söyledi.

Kudra, "İsrail insansız hava araçları, iki hastanenin avlusuna ve binalarına yoğun bir şekilde ateş açıyor. İşgal güçleri de bu iki hastaneye giden yolları keserek ambulansların hareket etmesini engelliyor." dedi.

Hastanelerde bulunan yüzlerce sağlık ekibi ve hastaların hayatının ciddi tehlikede olduğunu belirten Kudra, iki hastanenin de tedavi kapasitelerinin zayıf olduğunu, İsrail güçlerinin tıbbi yardım, gıda ve yakıtın hastanelere ulaşmasını engellediğini belirtti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin kuzey bölgelerindeki hastanelere yaptığının aynısını güneydeki hastanelere yapmasından endişe duyduğunu birçok kez belirtmişti.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastanelerin önce çevrelerini bombalamış sonra doğrudan hedef almış, kuşatmış, baskın düzenlemiş ve sağlık personeli ile hastaları alıkoymuştu.

İsrail ordusu, 110 gündür sürdürdüğü saldırılarda Gazze'de 150 sağlık kuruluşun hedef aldı, 53 sağlık merkezi ile 30 hastaneyi hizmet dışı bıraktı, 112 ambulansı kullanılamaz hale getirdi ve 337 sağlık çalışanını öldürdü.

İsrail güçleri hafta başından bu yana, Han Yunus kentini ve oradaki hastanelerin çevrelerini yoğun hava saldırıları ve topçu atışlarıyla hedef alırken, kentin güney ve batı bölgelerinde karadan işgalini sürdürüyor.