İsrail güçlerinin Gazze sınırında açtığı ateş sonucu 2 Filistinli yaralandı

Gazze'deki Filistinlilerin, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınını protesto etmek için düzenlediği gösteriler 7'nci gününde de devam etti.

Gazze sınırı yakında toplanan Filistinliler araç lastiği yakarak, İsrail tarafına ses bombası attı.

İsrail güçleri, gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak Filistinlileri dağıtmaya çalıştı.

Yerel sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırı sırasında yaralanan 2 Filistinli Eş-Şifa Hastanesine kaldırıldı. Gaz bombasından etkilenenler ise ayakta tedavi edildi.

Gazze'deki Filistinliler, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınını protesto etmek için 7 gündür İsrail sınırına yakın bölgelerde gösteriler düzenliyor.

Gazze'nin doğusunda gösterilerin başladığı günden bu yana İsrail ordusu, protestoculara müdahale için sınıra ağır silahlı birlikler ile keskin nişancılar konuşlandırdı.

Gazze'deki gösterilerin 3. gününde bir Filistinli İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti.