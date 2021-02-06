Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler Heyeti ile Filistinli sivil toplum kuruluşlarının hazırladığı ortak raporda, İsrail güçlerinin sistematik gözaltı operasyonlarının işgal altındaki Filistin toplumunun tüm kesimlerine uzandığı vurgulandı.

105 Filistinli hakkında tutuklama kararı

Raporda, 2021’in ilk ayında 8’i kadın, 93’ü 18 yaşından küçük olmak üzere 456 Filistinlinin İsrail güçlerince gözaltına alındığı, ayrıca İsrail mahkemelerince 30’u yeni olmak üzere 105 Filistinli hakkında idari tutukluluk kararı verildiği ifade edildi.

İsrail cezaevlerinde 140'ı çocuk, 37'si kadın toplam 4 bin 400 Filistinli tutuklu bulunduğu belirtilen raporda, bunlardan 450’sinin idari tutukluluk yöntemiyle alıkonulduğu belirtildi.

İsrail her gün Filistinlileri gözaltına alıyor

İsrail güçleri Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da hemen her gün çeşitli gerekçelerle gözaltı operasyonları düzenliyor.

Genellikle gözaltına alınanlardan bazılarını soruşturmaya tabi tuttuktan sonra serbest bırakıyor, bazılarını da mahkemelere sevk ediyor.