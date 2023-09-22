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Dünya
AA 22.09.2023 01:53

İsrail güçleri Nablus'ta 2 Filistinliyi yaraladı, 2 kişiyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskında 2 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı, 2 kişiyi de gözaltına aldı.

İsrail güçleri Nablus'ta 2 Filistinliyi yaraladı, 2 kişiyi gözaltına aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Nablus'a baskını sırasında gerçek mermiyle yaralanan 2 kişi ile göz yaşartıcı gazdan boğulma tehlikesi geçiren onlarca kişiye tıbbi müdahalede bulunulduğu belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre de İsrail askerleri, baskın sırasında 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri, akşam saatlerinde Nablus kentine baskın düzenlemiş, buna tepki veren Filistinlilere gerçek ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Askerler, baskın sırasında bir Filistinliye ait evi ablukaya almıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria, aylardır İsrail ordusunun baskınları, Yahudi yerleşimcilerin saldırı ve hak ihlalleri nedeniyle ciddi gerilime sahne oluyor.

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