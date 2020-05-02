İsrail polisi Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı bölgesinde Filistinli bir baba ile 3 oğlunu gözaltına aldı. Polislerin baba ile oğullarını şiddetli bir şekilde darbettikten sonra gözaltına aldığı aktarıldı. İsrail polisinden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan İsrail polislerinin Doğu Kudüs’ün İseviyye Mahallesi'ne baskın düzenlediği ve çok sayıda Filistinliyi darbettiği kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.