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Dünya
AA 05.01.2024 09:04

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinin Beyt Rima beldesinde düzenledikleri baskında bir Filistinliyi öldürdü, 7 kişiyi yaraladı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

Filistin haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İsrail askerlerinin Rima beldesine düzenlediği baskında gerçek mermi ile göğsünden vurulan lise öğrencisi Esid Tarık Enis er-Rimavi (17) hayatını kaybetti.

Baskında yaralanan 7 Filistinli de Batı Şeria'daki Salfit Devlet Hastanesine nakledildi.

İsrail ordusunun ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Balata Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında en az 2 Filistinli gerçek mermi ile yaralandı.

İsrail güçleri Batı Şeria'nın farklı noktalarında Filistinlilerin evlerine düzenlediği gözaltı ve baskınlarda kötü muamele, darp, gözaltına alınanların ve ailelerinin tehdit edilmesi, öldürme amacıyla doğrudan ateş açma ve Filistinlilerin evlerini tahrip etme gibi ihlallerde bulundu.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

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