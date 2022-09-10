Ramallah'ın kuzeyindeki Sencel beldesinde görev yapan sağlık çalışanı Lui Kerare, İsrail güçlerinin Filistinlilere müdahalesinde 3'ü gerçek, biri plastik mermiyle olmak üzere 4 Filistinlinin vurulduğunu söyledi.

Kerare, ilk yardım ekiplerinin 4 yaralının yanı sıra İsrail güçleri tarafından atılan göz yaşartıcı gazdan etkilenen 25 Filistinliye müdahale ettiğini belirtti.

Görgü tanıkları, Sencel beldesindeki Filistinlilerin, topraklarına el konulmasını protesto etmek için gösteri düzenlediğini, İsrail güçlerinin, gerçek mermi, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla Filistinlilere müdahale ettiğini anlattı.

Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri

Filistinliler, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasını protesto etmek için her hafta cuma günü gösteriler düzenliyor.

İsrail güçleri, Filistinli protestoculara, göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale ediyor.