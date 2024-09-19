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Dünya
AA 19.09.2024 12:04

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 35 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da aralarında bir kadın ve gazetecinin de bulunduğu 35 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 35 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü aktarıldı.

Baskınların Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde yoğunlaştığı vurgulanan açıklamada, aralarında bir kadın, gazeteci ve eski tutukluların da bulunduğu 35 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Son alınanlarla işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 10 bin 800'ü aşarken, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ise 707 Filistinli hayatını kaybetti.

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