İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Ya'bad ve Arraba beldelerine baskın düzenledi.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan açıklamaya göre, baskınlarda, İsrail'in Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçan Filistinli mahkumların 5 akrabası gözaltına alındı.

Öte yandan görgü tanıkları, İsrail güçlerinin baskın düzenlenen beldelerdeki ev ve mağazalarda aramalar yaptığını, güvenlik kamerası kayıtlarına da el koyduğunu aktardı.

İsrail güçleri, tünel kazarak Gilboa Hapishanesi'nden kaçan 6 Filistinli tutukluyu bulmak için 6 Eylül'den bu yana Cenin kenti başta olmak üzere Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenliyor.