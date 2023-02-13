Ebu Dis Mahallesi'ne baskın düzenleyen İsrail güçleriyle Filistinliler arasında arbede yaşandı. İsrail güçleri Filistinlilere kauçuk kaplı metal merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla müdahale etti.

Filistin Kızılayı ise yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 4 Filistinlinin yaralandığını, 59'unun göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini, 8'inde ise atılan ses bombaları nedeniyle yanıklar oluştuğunu bildirdi.

Kudüs ve çevresinde, yıl başından bu yana zaman zaman şiddet olayları yaşanıyor.