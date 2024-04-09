Parçalı Bulutlu 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.04.2024 15:33

İsrail güçleri Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail güçleri Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

İsrail güçlerinin, dün geceden sabah saatlerine kadar Doğu Kudüs’ün yanı sıra Batı Şeria'nın Ramallah, Tubas, Nablus, El Halil ve Beytüllahim kentlerinde Filistinlilerin evlerine düzenlediği baskınlarda 20 kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinli sayısının 8 bin 165'e çıktığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

ETİKETLER
İsrail Batı Şeria
Sıradaki Haber
Şifa Hastanesi ile Han Yunus’tan şu ana kadar 409 naaş çıkarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:41
Rusya'daki sellerde su altında kalan ev sayısı 10 bin 550'ye çıktı
16:38
Muğla'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
16:39
Netanyahu, Refah'a kara saldırısını "dünyada hiçbir gücün" engelleyemeyeceğini söyledi
16:38
PKK/PYD'li terörist Suriye sınırında yakalandı
16:42
AKINCI TİHA Türkiye'nin göklerdeki gücüne güç katıyor
16:28
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 33 bin 360'a çıktı
Gazze Şeridi'ne havadan paraşütle insani yardım indirildi
Gazze Şeridi'ne havadan paraşütle insani yardım indirildi
FOTO FOKUS
AKINCI TİHA Türkiye'nin göklerdeki gücüne güç katıyor
AKINCI TİHA Türkiye'nin göklerdeki gücüne güç katıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ