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Dünya
AA 19.03.2024 10:36

İsrail güçleri Batı Şeria'daki baskınlarda 1'i gazeteci çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli noktalarına düzenlediği baskınlarda 1'i gazeteci çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri Batı Şeria'daki baskınlarda 1'i gazeteci çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Ramallah, el-Bire, Beytüllahim, Cenin, Kalkilya, Tulkerem ve Nablus kentinin çeşitli bölgelerine baskınlar düzenledi.

Kentlere ve buradaki mülteci kamplarındaki Filistinlilerin evlerine giren askerler, Beytüllahim'de Filistinli kadın gazeteci Rola Haseneyn'i gözaltına aldı.

İsrail güçlerinin, Ramallah'ın çeşitli beldelerinde de çok sayıda eve baskınlar düzenleyerek bazı Filistinlileri gözaltına aldığı, Cenin yakınındaki El-Yamun beldesinde ise askerler ve baskına tepki gösteren Filistinli gruplar arasında çatışma çıktığı ve gözaltına alınanların olduğu aktarıldı.

Askerlerin Nablus kenti yakınlarındaki Balata Mülteci Kampı ile Kalkilya kenti yakınlarındaki Azun ve Kefar Sulus beldelerine de zorla girerek evlere baskın düzenlediği ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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