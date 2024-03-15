İsrail güçleri Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda en az 6 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan habere göre İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Tulkerim kentinin kuzeyindeki Baa kasabasına 12 askeri araçla baskın düzenledi.

Askerlerin kentte çok sayıda eve ve dükkana girdiği, evlerine düzenlenen baskının ardından bir aileden 4 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Tulkerim kenti ve Tulkerim Mülteci Kampı çevresinde baskına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail askerleri arasında olayların çıktığı aktarıldı.

İsrail güçleri, çok sayıda askeri araçla, Cenin kentinin güneyindeki Arabe beldesine de girdi.

Askerler, Filistinli tutuklulardan Sabit el-Merdavi'nin evine de zorla girerek oğlunu gözaltına aldı. Serbest bırakılan tutuklulardan Sabit Ebu Azize de evine düzenlenen baskın sonrası yeniden gözaltına alındı.

İsrail askerleri 4 askeri araçla işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Er-Ram beldesine de baskın düzenledi.

Baskında herhangi bir gözaltı olduğuna dair bilgi verilmedi.

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Tubas kenti yakınlarındaki El-Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Askeri buldozerle bölgede altyapıyı tahrip eden İsrail güçleri ile baskına tepki gösteren Filistinliler arasında çatışma çıktı.

Tanıklar, bölgeden zaman zaman patlama sesleri duyduklarını aktardı.