Haber Giriş: 30 Nisan 2022 Cumartesi 03:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli öldü.
İsrail güçleri, gece saatlerinde Kalkilya'nın doğusundaki Azzun beldesine baskın düzenledi.
Baskın sırasında İsrail güçleri ile beldedeki Filistinliler arasında arbede yaşandı. İsrail güçleri, Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etti.
Filistin Sağlık Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada, Filistinli Yahya Udvan'ın açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.
Etiketler: İsrail Filistin Devleti Batı Şeria
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