İsrail askerleri, 11 Filistinliyi "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla gözaltına alındı.

Söz konusu Filistinliler bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildi.

Öte yandan İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine düzenlediği baskına Filistinlilerin karşılık vermesiyle yaşanan olaylarda bir sağlık görevlisi yaralandı.

5 bin fazla Filistinli tutuklu

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 220'si çocuk, 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

Kaynak: AA