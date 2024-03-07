İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 7 bin 490 kişiyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği gözaltılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin dün akşamdan sabah saatlerine kadar işgal altındaki Batı Şeria'da aralarında çocuklar ve eski tutukluların da bulunduğu en az 40 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Gözaltıların, Ramallah, Tulkerim, Nablus, Cenin ve Kalkilya kentlerinde gerçekleştiği kaydedildi.

Gözaltına alınanlar arasında 4 kadının bulunduğu, kadınlardan birinin daha önce birçok kez gözaltına alınan Hamas liderlerinden Cemal et-Tavil'in kızı gazeteci Büşra et-Tavil olduğu vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye şiddetli saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 7 bin 490'a yükseldiği aktarıldı.

Gözaltına alınan bazı Filistinlilerin serbest bırakıldığı bazılarının ise hala alıkonulduğu belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.