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Dünya
AA 18.12.2023 14:08

İsrail güçleri, 4 Filistinliyi öldürdüğü Batı Şeria'daki El-Faria Mülteci Kampı'ndan çekildi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kenti yakınlarında yer alan El-Faria Mülteci Kampı'ndan çekildi.

İsrail güçleri, 4 Filistinliyi öldürdüğü Batı Şeria'daki El-Faria Mülteci Kampı'ndan çekildi

İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu ikisi çocuk 4 Filistinliyi öldürdüğü El-Faria Mülteci Kampı baskını yaklaşık iki saat sürdü. İsrail güçleri, kamptan tamamen çekildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail güçleri, kampa düzenlediği baskında 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun baskın düzenlediği kampta askerler ile Filistinli silahlı gruplar arasında çatışma çıktığını, ordunun kampı kuşatma altına aldığını ve çeşitli noktalarına keskin nişancılar yerleştirdiğini aktarmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun El-Faria Mülteci Kampı'nda açtığı ateş sonucu ikisi çocuk 4 Filistinliyi öldürdüğünü duyurmuştu.

Filistin Kızılayı da ekiplerinin müdahale ettiği 8 yaralıdan 4'ünün hayatını kaybettiğini, diğerlerinin durumunun ise "kritik" olduğunu açıklamıştı.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Batı Şeria
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