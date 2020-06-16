Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin gece saatlerinde Batı Şeria'nın bazı bölgelerine baskın düzenlediği belirtildi.

İsrail güçlerinin, Batı Şeria'da biri eski tutuklu olmak üzere 13 Filistinliyi çeşitli iddialarla gözaltına aldığı ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazılarını günlerce gözaltı merkezlerinde tutuyor.