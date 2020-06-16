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İsrail güçleri 13 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlarda 13 Filistinliyi gözaltına aldı.
Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin gece saatlerinde Batı Şeria'nın bazı bölgelerine baskın düzenlediği belirtildi.
İsrail güçlerinin, Batı Şeria'da biri eski tutuklu olmak üzere 13 Filistinliyi çeşitli iddialarla gözaltına aldığı ifade edildi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazılarını günlerce gözaltı merkezlerinde tutuyor.
Etiketler: israil gözaltı Batı Şeria Doğu KudüsSon Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 14:04
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