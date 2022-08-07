İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze'yi vuruyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında aralarında 6 çocuk, 23 ile 79 yaşlarında iki kadının yer aldığı 24 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yaralı sayısının 203'e yükseldiği paylaşıldı ancak durumlarına ilişkin detay verilmedi.

Filistin basınındaki haberlere göre, Gazze Şeridi'nin Cebaliye bölgesinde yaşanan bir patlama sonucunda en az dört çocuğun hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise sosyal medya hesabından, İslami Cihad tarafından atıldığını ileri sürdüğü bir roketin Gazze sınırları içinde bir noktaya düştüğü görüntüleri paylaştı. Adraee, söz konusu görüntülerin Cebaliye bölgesinde kaydedildiğini savundu.

İsrail ordusu da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cebaliye'de yaşanan olaylara ilişkin bir inceleme başlattığını ancak bölgede herhangi bir operasyon yürütmediğini savundu.

Filistinli gruplardan olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail Savunma Bakanı'ndan "saldırılara devam" emri



İsrail ordusu, saldırılarda İslami Cihad Hareketi'nın hedef alındığını duyurdu.

İslami Cihad da, saldırılarda üst düzey komutanlarından birinin öldüğünü açıkladı.

Saldırılar karşısında Gazze Şeridi'nden de Tel Aviv ve İsrail'in orta kesimlerindeki şehirlere yönelik yüzün üzerinde roket fırlatıldı.



İsrail basınında çıkan haberlere göre İsrail Savunma Bakanı Beni Gantz saldırılara devam emri verdi. Saldırıların bir hafta sürebileceği belirtildi.

Elektrik santralinde üretim tamamen durdu

İsrail'in ayrıca Gazze Şeridi'ne yakıt girişini engellemesi nedeniyle elektrik santralinde üretim tamamen durdu.

İsrail güvenlik güçleri, Batı Şeria'da da baskınlar düzenledi. Bu baskınlarda 19 Filistinli gözaltına alındı.

Filistin Devlet Başkanlığı, tırmanan gerilimden İsrail ordusunu sorumlu tuttu, saldırıların derhal durdurulmasını istedi.

İsrail ordusu 5 Ağustos'ta, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine ait hedeflere saldırı başlatmıştı.